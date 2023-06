La Villa - Saison 08 Episode 56

Ce matin, Lucie envoie un message aux cœurs brisés pour inviter Anouchka, Arthur, Rosanna, Vitale et Jérémy pour une après-midi bateau dans la mer des Caraïbes. Mais juste avant de partir, Anouchka est sous le choc, les révélations que Jade et Solène lui ont faites l'ont laissé sans voix. Sur le bateau, Jérémy retrouve Benjamin son prétendant pour qui il a eu un véritable coup de foudre et les deux tourtereaux songent déjà à leur avenir ensemble. A la Villa, Kitti ne sait plus quoi penser, le comportement enfantin de Youri sème le doute dans son histoire. Après une discussion avec ses amies, elle a pris sa décision et choisi de laisser partir Youri. Après une agréable après-midi sur le bateau, les cœurs brisés sont de retour à la Villa, Anouchka décide d'organiser une table ronde pour mettre les choses au clair sur ce qu'elle a appris plus tôt dans la journée. La Villa, Saison 08 Episode 56.