La Villac- Saison 08 Episode 57

Alors que le soleil se couche sur la Villa, Lucie fait une annonce surprenante : ce soir, aura lieu la dernière soirée tentation de l’aventure. Petite subtilité cette année, le rendez-vous sera mixte, Anouchka, Rosanna, Jade, Lenny et Jérémy partent alors à la rencontre de prétendants. Pendant ce temps, les autres cœurs brisés décident de se divertir dans un jeu du cap ou pas cap, mais les images de cette activité n’ont pas plus à Rosanna qui décide de se venger un peu. Lucas et les autres cœurs brisés ont une mission : tester la sincérité de Benjamin, le prétendant de Jérémy. Mais va-t-il rester fidèle à son cœur brisé ? La Villa, Saison 08 Episode 57.