Après Laura et Lucas, c’est au tour de Rosanna et Arthur de faire leur coaching avec Lucie. Durant cette séance remplie d’émotions, c’est en larmes que les cœurs brisés ont avoué ce qu’ils avaient sur le cœur. Heureusement, la love coach va les aider à avancer sur le chemin de l’amour. Pour le reste des habitants de la Villa, c’est la soirée des vérités, pour cette occasion Pharell décide d’écrire une lettre à Géronimo pour lui dévoiler ses sentiments. Le lendemain matin, Anouchka et Vitale se réveillent avec le sourire aux lèvres, les deux tourtereaux ont passé leur première nuit ensemble. Mais pour Géronimo, la nuit a été riche en réflexions et il souhaite partager ses pensées avec Lucie. La Villa, Saison 08 Episode 61.