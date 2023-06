En savoir plus sur Lucie Mariotti

Aujourd’hui, c’est enfin au tour de Solène de faire son coaching privé avec Lucie. Au milieu de la forêt, la cœur brisé va revenir sur son histoire pour tenter de combattre les croyances limitantes qui la retiennent depuis des années. De leur côté, Anouchka, Vitale, Jérémy et Benjamin partent pour une sortie en quad. L’occasion pour les deux couples d’avoir une petite discussion et de tout mettre à plat. Mais si tout va pour le mieux entre Benjamin et Jérémy, pour Anouchka et Vitale les choses se compliquent. Le cœur brisé à des doutes sur leur compatibilité. La Villa, Saison 08 Episode 62.