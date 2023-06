En savoir plus sur Lucie Mariotti

Aujourd’hui, Géronimo décide d’organiser une surprise pour son prétendant Pharell et demande à Jade et Rosanna de l’aider pour les préparatifs. Autour d’une romantique table au bord de la mer, le cœur brisé se jette à l’eau et demande à son petit ami de partir avec lui de La Villa pour vivre leur histoire à l’extérieur. De retour à la Villa après la sortie quad, Anouchka a besoin d’une conversation avec ses copines, l’activité ne s’est pas déroulé comme elle l’avait imaginé. Très attachée à Vitale, la jeune femme ne comprend pas les doutes du cœur brisé. Surprise pour Rosanna et Arthur, Lucie propose aux amoureux un diner en tête à tête au restaurant. La Villa, Saison 08 Episode 63.