La Villa - Saison 08 Episode 64

Après un agréable dîner en tête-à-tête, Rosanna et Arthur retrouvent les autres cœurs brisés à la Villa. L’occasion pour Géronimo et Pharell d’annoncer leur départ de l’aventure, une nouvelle bouleversante pour tous les habitants. Au réveil, Anouchka se sent mieux, mais se pose encore beaucoup de questions sur sa relation avec Vitale. Pourtant, le cœur brisé pensait avoir été clair lors de leur discussion de la veille : il souhaite mettre fin à leur idylle. À quelques kilomètres de la Villa, Laura et Lucas retournent là où tout a commencé et où leur histoire a pris un nouveau tournant. Mais alors que le couple profite de leur moment, Lucas décide de contacter ses parents pour présenter Laura. De son côté, Matthieu souhaite officialiser son histoire avec Solène et décide de demander de l’aide à Jérémy et Benjamin. La Villa, Saison 08 Episode 64.