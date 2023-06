En savoir plus sur Lucie Mariotti

Pour les couples de la Villa, tout va pour le mieux, Solène et Matthieu ont décidé d’officialiser leur relation, Jérémy et Benjamin parlent d’enfants et Laura et Lucas ont pu profiter d’une parenthèse romantique dans une cénote. Alors que Lucie est de passage à la Villa pour conduire Jérémy à son coaching, Anouchka en profite pour avoir une discussion avec la love coach. La jeune femme a besoin de lui confier ce qu’elle ressent par rapport à Vitale et espère que Lucie pourra lui donner quelques conseils. L’aventure touche bientôt à sa fin, alors avant que la Villa referme ses portes, Lucie propose aux cœurs brisés une soirée inoubliable. La Villa, Saison 08 Episode 65.