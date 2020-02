Lalou part pour son premier coaching. Il évoque son passé et surtout la trahison auquel il a fait face. Lalou va faire face à l’hypnose pour laisser tomber sa carapace et surtout laisser rentrer l’amour. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 07 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.