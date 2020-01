Nathanya et Cassandra ont quitté l’aventure… Deux nouveaux cœurs brisés arrivent et les cœurs brisés déjà présents retrouvent des exs, meilleures amies ou encore des anciens amis… Des tensions vont très vite apparaitre… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 31 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.