Nani écoute aux portes et surprend une conversation entre les gris et les roses. Celle-ci décide de tout répéter à Fanny, Mélanie et Vincent. Les alliances sont bousculées et l’hypocrisie est de sortie… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 21 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

