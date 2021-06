Le Débrief de La Villa : Que sont devenus les coeurs brisés ? - Partie 1

En savoir plus sur Jazz

La Villa des Coeurs Brisés 6 - Que sont-ils devenus ? Le débrief présentée par Jazz en exclu sur MYTF1 ! Après plusieurs semaines d’aventure, le casting de la 6ème édition de “La Villa des Coeurs Brisés” a fermé les portes de sa villa corse. Ils étaient 14 au départ à avoir accepté de vivre une aventure hors du commun : Inès, Jonathan, Mélanie, Dylan, Eva, le couple Théo et Cassandra, Tristan, Giuseppa, Jérémy, Alice, Sao, Anthony et Clémence. Pour chacun d’entre eux, vivre une histoire d’amour était devenu compliqué à cause de leur problématique personnelle. Heureusement, ils ont pu compter sur le soutien sans faille de leur Love Coach Lucie mais aussi bénéficier des conseils en “art de la séduction” du maître en la matière, Yann Piète. Certains d’entre eux sont repartis en couple ou tout simplement avec le cœur plus léger, réparés de leurs maux, pour laisser la place à de nouveaux cœurs brisés. C’est ainsi que Léana, Julie, Maïssane, Sisika, Mélissa, Sarah Lopez, Lola, Pierre, Chani, Eddy, le couple Sarah Fraisou et Ahmed, Vivian, Antonin, Laëtitia, Romain et Mélanight ont, tour à tour, intégré la villa pour le meilleur mais aussi parfois le pire… Où en sont-ils aujourd’hui ? Ont-ils retrouvé l’amour ? Sont-ils toujours en couple ? Pour la première fois et en exclusivité pour MYTF1, Maïssane, Eva et Vivian, Romain et Mélanight, Antonin et Barbara reviennent sur leur aventure dans “Le Débrief de La Villa” présentée par Jazz. Au programme : retrouvailles, déclarations d’amour et projets. Mais attention, certains coeurs brisés ont la rancune tenace et des vérités pourraient bien encore éclater…