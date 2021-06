Le Débrief de La Villa : Que sont devenus les coeurs brisés ? - Partie 2

En savoir plus sur Jazz

Le Débrief de La Villa des Coeurs Brisés 6 se poursuit avec Jazz en maîtresse de cérémonie. Tour à tour, Eva et Vivian, Mélanight et Romain, Maïssane, Barbara et Antonin, reviennent sur leur aventure et se confient sur leurs projets à venir. Fiançailles, emménagement, surprises... Les déclarations d'amour se succèdent et l'émotion est plus que jamais au rendez-vous. Mais certains coeurs brisés ont aussi besoin de règler des comptes. Cela fait plusieurs mois que Mélanight n'a pas parlé à sa copine Sarah. Que lui repproche-t-elle ? La réconciliation est-elle encore possible ? La réponse en images !