Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 08

Très blessée par les propos de Lucas au petit déjeuner Rosanna décide d’avoir une conversation avec le cœur brisé. Pour Dorian, l’heure du premier coaching avec Lucie est arrivée. Réussira-t-il à faire face à sa véritable problématique ? A la Villa, Jane se confie à Rosanna sur son rapprochement avec Dorian qu’elle souhaiterait un peu plus pimentée. Pour les autres cœurs brisés, Raya est toujours sous le charme de Yanis et ils comptent bien lui faire avouer. Remonter contre Lucas, Yanis et Arthur décident de se venger du cœur brisé en se servant de Laura. La Villa, Saison 08 Episode 08.