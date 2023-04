Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 11

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

L’heure de la première soirée tentation est enfin arrivée ! Ce soir, les garçons ouvrent le bal et vont partir à la rencontre de prétendantes et prétendants. Une nouvelle qui ne semble pas ravir les filles... Mais Géronimo a fait une promesse à ses copines rester à la maison : jouer les reporter et leur confier toutes les péripéties de la soirée. De son côté, Rosanna est aux anges, Arthur lui a envoyé un message pendant la soirée. Mais comment le retour à la maison des garçons va-t-il se passer ?. La Villa, Saison 08 Episode 11