Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 12

Ce matin, au petit déjeuner, les filles n’attendent qu’une chose : le débrief de la première soirée tentation des garçons. Si Arthur et Dorian n’ont fait aucun faux pas, on ne peut pas en dire autant de Lucas, Rami et Yanis et les vidéos que conservent Géronimo et Freeman vont rapidement faire surgir la vérité. De son côté, Dorian a des doutes, il veut discuter avec Lucie pour savoir s’il reste dans l’aventure ou s’il rentre en France. Pour Freeman, la journée commence bien, il est invité, avec Rosanna, Arthur et Raya, a profité d’une après-midi sur un superbe rooftop en compagnie de prétendants. La Villa, Saison 08 Episode 12.