Avant-première - La Villa - S08 E04

Rosanna, Kitti et Freeman ont été invités par Lucie Mariotti afin de rencontrer leurs premiers prétendants. Si entre Rosanna et Victor, son prétendant, le feeling semble bien passer, Freeman décide de prévenir les autres cœurs brisés de la Villa en envoyant une photo. Un rapprochement qui ne semble pas réellement plaire à Arthur. De retour à la villa, les cœurs brisés ont accueilli Lucie. Après la présentation des bracelets, la coach a fait une grande annonce dans la Villa, 4 cœurs brisés vont faire leurs premiers coachings : Rami, Jane, Géronimo et Dorian. La Villa, Saison 08 Episode 04