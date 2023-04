Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 05

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Quelques heures à peine après son arrivé dans la villa, Geronimo inaugure les coachings de Lucie. L’occasion pour le jeune cœur brisé de se libérer de ses démons. De son côté, Kitti ne se sent pas bien, elle décide de partager ses doutes et ses questionnements avec Lucie pour y voir plus clair. Entre Raya et Yanis, les rapprochements se font sentir, un détail fortement remarqué par les autres cœurs brisés. Pour Jane, c’est l’heure de son premier coaching, comment ce rendez-vous va-t-il se passer ? La Villa, Saison 08 Episode 05