Lola et Adrien se rapprochent de plus en plus. Cependant la jeune femme s’attache beaucoup plus vite qu’Adrien. Et, celui-ci décide de s’éloigner… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 14 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.