Le premier coaching d’Inès dans l’épisode 04

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Les rapprochements continuent dans la villa ! Entre anciennes connaissances et découvertes, rien ne va plus ! Les Cœurs Brisés se découvrent petit à petit. Les tensions commencent aussi dans la villa… Notamment entre Jonathan et Mélanie. À peine arrivés dans la villa, les deux Cœurs Brisés ne se ménagent pas ! Loin des disputes, Inès commence son premier coaching avec Lucie. Va-t-elle réussir à avancer dans sa problématique ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 16 Février 2021.