Le ton monte entre Virginie et Molie dans l’épisode 50 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 50 de La Villa des Cœurs Brisés, Molie décide de dévoiler tout ce que Virginie dit sur les autres cœurs brisés. Une grosse dispute éclate entre les deux femmes. Julie se pose des questions sur son prétendant, et hésite à le faire intégrer la villa. Antoine vit de plus en plus mal la situation… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 30 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.