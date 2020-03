Le week-end de Julie et Antoine vire au cauchemar dans l’épisode 78 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 78 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés profitent de leur dernière soirée. Léana et Théo sont toujours aussi proches. Clémence ne supporte plus cette situation. Étant en plein moment intime avec Antoine, Julie regarde ses messages avec Sarah et est dégoutée de ne pas être avec les autres cœurs brisés pour faire la fête… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 10 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.