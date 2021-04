Léana a disparu dans l’épisode 50

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Avant son départ, Antho a besoin de s’expliquer avec Eva. La jeune femme accepte de l’écouter. Va-t-elle lui pardonner ? Jonathan et Mélanight ont eu aussi besoin de s’expliquer. Ils ne s’entendent pas du tout et compte bien jouer cartes sur table. Pendant ce temps, Mélissa commence son premier coaching avec Lucie. En pleine matinée, Léana a disparu ! Dans la nuit, la jeune femme a appris une mauvaise nouvelle et a dû quitter précipitemment la villa. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle définitivement quitté l’aventure ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission 21 Avril 2021.