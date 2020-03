Léana est en panique lors d’un coaching dans l’épisode 75 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 75 de La Villa des Cœurs Brisés, Clémence et Anthony ne se comprennent plus. Les deux cœurs brisés doutent de leur futur ensemble… Léana se rend à un coaching avec Lucie… Ce coaching bien particulier pour la jeune femme… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 05 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.