Léana fait exprès de rendre Cassandra jalouse

Cassandra est très jalouse et possessive. Après une énième crise de sa part, Léana décide d’en jouer et de la rendre jalouse… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 10 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.