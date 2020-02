Depuis plusieurs jours, Léana et Lalou se rapprochent. Cependant, pour Léana, Lalou manque de folie et est vide… Elle décide de lui en parler. Comment va réagir le jeune homme ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 11 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.