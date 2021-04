Vivian et Eva se rapprochent dans l’épisode 49

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Eva et Vivian se rapprochent grâce au gage de Dylan. Comme on pouvait s’y attendre, les deux Cœurs brisés font une belle paire de comiques. Depuis son arrivée dans la villa, le prétendant de Léana ne marque pas beaucoup de points et n’arrive pas à s’imposer. Mélanight décide de le coacher mais malheureusement Léana a un blocage avec lui. Va-t-elle stopper leur rapprochement ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 20 Avril 2021.