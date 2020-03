Léana s’excuse auprès de Sarah dans l’épisode 77 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 77 de La Villa des Cœurs Brisés, Inès se sent honteuse après les révélations de Lucie. Cassandra et Théo n’arrivent plus à se comprendre et pensent à rompre… Léana décide d’avoir une discussion avec Sarah. La jeune femme va-t-elle lui pardonner ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 09 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.