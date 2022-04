Les cadeaux empoisonnés de la soirée Noël enflamment la villa

Ce soir, la Love Team a organisé une soirée Noël ! C’est l’occasion pour les Cœurs Brisés et les Séducteurs de s’offrir des cadeaux. Évidemment, ils vont tous en profiter pour lancer quelques pics. Au début de la soirée, les cadeaux étaient relativement drôles, mais petit à petit la soirée part en règlement de comptes. Notamment entre Carla et Cassandra ainsi que Nico et Flo. Vont-ils réussir à se réconcilier ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 19.