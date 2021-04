Les couples partent à l’aventure dans l’épisode 53

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : La relation entre plusieurs Coeurs Brisés est au plus bas… Notamment pour Tristan et Inès qui ne veulent plus s’adresser la parole. De même pour Jonathan et Julie ainsi que Vivian et Eva… Pour essayer de les réconcilier, Yann Piette les convie pour un trek en couple ! Mais les Coeurs Brisés ne sont pas du tout enchantés par cette nouvelle… L’idée de Yann Piette va-t-elle être utile pour nos couples de Coeurs Brisés ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 26 Avril 2021.