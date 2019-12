Les garçons reçoivent des vidéos choc dans l’épisode 21 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 21 de La Villa des Cœurs Brisés, Shanna aime bien un prétendant et doute de plus en plus sur sa relation avec Ayoub… A la villa, les garçons reçoivent des vidéos de la soirée tentation des filles. Ayoub et Thomas n’apprécient pas les images qu’ils sont en train de voir et Thomas perd son calme… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 20 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.