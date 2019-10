Prochainement dans l’épisode 36 de La Bataille des Couples, une nouvelle dispute entre Cloé et Wafa éclate, mais Virgil décide de s’en mêler et défend sa petite-amie. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 11 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

