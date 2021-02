Dylan et Sao se battent pour Mélanie dans l’épisode 06

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Inès et Tristan se rapprochent petit à petit dans la villa. Depuis le début de l’aventure, Mélanie plaît à deux Coeurs Brisés. Pour départager Sao et Dylan, des olympiades sont organisées pour conquérir Mélanie. Malgré qu’être le centre de l’attention de deux hommes lui plaise, Mélanie est complètement perdue. Elle est tiraillée entre la raison et la folie… Quel va être son choix ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 18 Février 2021.