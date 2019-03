Loana amoureuse de Dylan ?

Sarah et Mélanie ont décidé de jouer un mauvais tour aux garçons. Mais il est temps d’y mettre un terme. Alors que les coeurs brisés pensent que Benjamin arrive à la villa, ils ouvrent la porte à … Terasse le chien ! Loana ne trouve pas ça très drôle. “Les meilleures blagues sont les plus courtes”. Loana est-elle en train de tomber amoureuse de Dylan ? C’est la nouvelle théorie de Sarah ! Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.