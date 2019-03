Loana et Medhi passent à l’étape supérieure !

Loana réunit les garçons pour leur annoncer qu’elle va faire venir son prétendant à la villa. La coeur brisé a la chance d’être appréciée et protégée par tous, Dylan en tête. Elle leur demande néanmoins d’être très gentils avec Medhi. “Plan épervier” en marche ! “Vous êtes des enfoirés,” se marre Loana. Heureusement, Julien maîtrise la situation et les deux tourtereaux bénéficient enfin d’un peu de tranquillité pour discuter. “Je suis bien avec lui. J’attends de voir où le vent m’emporte,” confie Loana. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.