Loana raisonne Jennyfer !

Suite à la soirée pyjama d'hier soir, les coeurs brisés tentent de raisonner Jennyfer par rapport au comportement qu'elle a eu pendant la soirée. Ils expliquent que son attitude peut faire "peur" à Alexandre et le surprendre. Jennyfer se braque et quitte la table. Loana s'isole avec elle et lui explique calmement les choses. Jennyfer se rend bien compte qu'elle est peut-être allée trop loin hier soir et s'en veut... Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX