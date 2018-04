LOL - Beverly reine de l’équitation, Vivian « hallucine devant le S** du cheval »

Vivian a décidé de faire une surprise à Beverly et pas n’importe laquelle. Il l’emmène faire du cheval et Beverly est « TROP CONTENTE ». Passionnée par l’équitation, elle n’attendait que ça. Vivian lui, en revanche, c’est sa première fois et il n’est pas très rassuré. « Moi dans ce ranch c’est mon élément, je me la joue semi-pro » avoue Beverly, « cheval en bombe bébé ». « Moi je suis très mal à l’aise, ça me fait peur » confie Vivian en plein « stress ». Et il faut dire qu’à peine arrivé, Vivian est sous le choc, « il lui pisse dessus » crie le jeune homme en voyant deux chevaux s’agitaient. « Il sort son s** », continue de crier Vivian face à la scène, et Beverly non plus n’en revient pas « mais c’est immense, mais quel horreur ». Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.