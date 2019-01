LOL : les filles imitent les garçons et c'est bluffant ! 😂

Dans l’épisode 17 de La Villa des cœurs brisés, les garçons sont partis en soirée tentation, les filles en profitent alors pour prendre leurs habits et les imiter : Julia en Illan, Jennyfer en Shogun, Sarah en Jordan, Jelena en Vincent, Cloé en Virgil et Mélanie en Julien. Toutes les filles prennent leur rôle à cœur : « imiter Illan ce n’est pas compliqué, j’ai juste à dire que je suis le plus beau, que je suis le meilleur ou dormir toute la journée et j’imite Illan à la perfection » confie Julia. Extrait de l’épisode 17 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi sur TFX.