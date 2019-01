LOL : Matthieu déguise Jelena pour la soirée tentation😆

Depuis le début de l’aventure, Matthieu et Jelena se cherchent. Récemment Matthieu a à nouveau déclaré sa flamme à la jolie belge. Ils se sont remis en couple. Mais dans la Villa des Cœurs brisés, garçons et les filles ont des soirées tentations. Et c’est au tour des filles de partir en soirée ! Pour cela, Matthieu décide de déguiser Jelena pour que la jeune femme n’attire aucun regard. Il lui donne ses habits pour que Jelena soit habillée en « garçon ». Mais la jeune femme est légèrement réticente… Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés à 18h50 diffusé sur TFX.