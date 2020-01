Lola et Adrien se rapprochent dans l’épisode 38 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 38 de La Villa des Cœurs Brisés, Astrid se rend à son coaching. Durant celui-ci la jeune femme se livre sur son enfance et craque. Lola et Adrien se rapprochent de plus en plus. Pour tous les cœurs brisés, la relation entre Antoine et Julie n’est pas complément terminée… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 14 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.