La veille Julie et Antoine sont partis en date… Cependant la jeune femme est encore très attachée à Thomas. Julie et Antoine restent discrets et ne se parlent pas beaucoup… Mais les regards veulent tout dire. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 25 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.