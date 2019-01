LOVE : Inès et Illan, enfin le BISOU ! 💋

Dans l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés, Inès et Illan se rapprochent de plus en plus. Ils sont amis depuis longtemps mais leur amitié est en train de prendre un autre tournent. Ils s’isolent tous les deux et se rendent compte qu’ils sont très gênés. Finalement, les deux tourtereaux s’embrassent, mais Inès n’est pas très convaincue par ce bisou. Vont-ils se mettre en couple ? Réponse dans l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.