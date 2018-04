LOVE IS IN THE AIR - Linda et Julien « officialisent leur relation »

Julien a invité Linda sur la plage pour un petit moment romantique. Champagne, déclarations, tout est au rendez-vous seulement voilà, les deux ont peur de l’engagement et Julien n’hésite pas à aborder le sujet, « le mot couple nous fait un petit peur alors ? » Ils en concluent qu’ils sont bien ensemble et qu’ils ne sont pas forcément obligés de mettre des mots sur leur relation. Ce qui est sûr c’est qu’ils se sont bien trouvés, entre délire et fou rire, Julien et Linda sont très complices. « Deux culs de jattes de l’amour » rigole Linda. « On va faire un couple 2.0 » lui dit Julien et là Linda rebondit directement sur le mot « couple », tout droit sorti de la bouche de Julien… « Tu es toute à moi » lui confie le jeune homme avant de l’embrasser… Mais il fallait bien que les cœurs brisés soient pas loin, on les entend applaudir et les acclamer… Extrait de l’épisode 83 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 4 avril à 19h20 sur TFX.