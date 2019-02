Jordan est parti rejoindre Sarah à la soirée tentation des filles. Les deux tourtereaux décident de s’isoler. Finalement, Jordan avoue ses sentiments à Sarah et elle est émue. Jordan et Sarah s’embrassent et officialise leur relation. Le couple Sarah / Jordan va-t-il durer ? Extrait de l’épisode 39 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.