LOVE : Jordan et Sarah se font une déclaration ❤

Jordan rentre de son séjour à Cuba avec Jelena, Vincent, Virgil et Mélanie. En voyant de loin Sarah, il lui saute dans les bras et décide d’aller lui parler, cela tombe bien puisque la jeune femme a aussi des choses à lui dire ! Jordan explique que durant son voyage, il a parlé à Mélanie. Le jeune homme ne se voit pas avec elle et veut s’attarder sur sa relation avec Sarah. Ainsi, Sarah en profite pour dire à Jordan qu’elle a stoppé sa relation avec son prétendant. Extrait de l’épisode 35 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.