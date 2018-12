LOVE : Premier bisou dans la Villa des Cœurs Brisés ! ♥

Suite à l’arrivée surprise de Jelena à la soirée tentation des garçons. Ils décident d’aller s’isoler sur la plage. Le jeune homme lui avoue qu’il a été touché par son geste et la jeune femme en profite pour lui avouer ses sentiments. Finalement Matthieu embrasse Jelena pour concrétiser leur relation ! « C’est surement le départ de quelque chose de bien, on va continuer à apprendre à se connaitre, on verra, mais pour l’instant ça commence bien » confie Matthieu. Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.