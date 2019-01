LOVE : les retrouvailles de Vivian et Beverly ❤

Pendant la soirée tentation des filles, Beverly ne se sent pas à sa place. Et pour cause, Vivian son chéri lui manque. Elle se confie à Sarah et lui explique qu’elle pleure tous les jours depuis qu’elle est arrivée dans l’aventure. Heureusement, Vivian arrive en plein milieu de la soirée tentation ! Beverly lui saute dans les bras et les deux amoureux se font une jolie déclaration. Vivian ne manque pas de rappeler à Beverly les raisons qui les ont poussés à venir ici ! Extrait de l’épisode 13 La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.