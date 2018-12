LOVE : Un nouveau couple dans la villa ! ❤

Dans l’épisode 11 de La Villa des Cœurs brisés, Cloé souhaite avoir une discussion avec Virgil. La jeune femme a eu un électrochoc : « Le fait que tu souhaitais prendre tes distances avec moi, ça m’a fait quelque chose. Je devais me poser les bonnes questions » confie la jeune femme à Virgil. Finalement, Cloé et Virgil s’embrassent en cachette. Le jeune homme propose à Cloé de vivre leur amour en secret et elle accepte, un nouveau couple dans la villa ! Extrait de l’épisode 11 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.