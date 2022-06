La Villa 7 - Cassandra doit prendre une lourde décision face à Lucie...

En savoir plus sur Cassandra

Alors que les candidats se remettent tout juste de cette journée qui fut très mouvementée sur la plage, Lucie arrive dans la villa, alors que personne n'était au courant. Elle ne souhaite qu'aucun candidat ne se déplace pour elle et se dirige directement vers Cassandra, encore sous le choc et en larmes après la décision de Giovanni de stopper leur histoire d'amour. S'en suit une longue discussion entre les deux femmes et d'une possible décision jamais encore vue jusqu'ici... Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 51.