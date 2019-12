Lucie lance une bombe dans l’épisode 09 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 09 de La Villa des Cœurs Brisés, Lucie arrive à la villa et fait une grande annonce ! Les cœurs brisés sont sous le choc et craignent pour le début de leurs idylles… Julie et Antoine se disputent une énième fois… La relation entre Rym et Vincent devient de plus en plus ambiguë… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 04 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.