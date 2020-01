Lucie Mariotti - Conseil n°5 de la love coach

Vous rencontrez des problèmes dans votre vie personnelle ou amoureuse ? Lucie revient sur les coachings de la semaine. Cette semaine, Sarah et Astrid ont été coachés. Lucie revient aussi sur le cas d'Adrien. Les problématiques des candidats peuvent, elle aussi, vous correspondre. Lucie vous donne ses précieux conseils et exercices pour les résoudre ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.